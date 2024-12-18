ميسي يستعيد ذكرى التتويج بلقب كأس العالم 2022

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - استعاد ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، ذكرى التتويج بلقب كأس العالم 2022، والذي يصادف اليوم، 18 ديسمبر/كانون الأول.

وقاد ميسي منتخب التانجو للتتويج بلقبه الثالث في كأس العالم بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب فرنسا، في المباراة التي أقيمت على استاد “لوسيل” في قطر.

ونشر ميسي، صورة على حسابه بشبكة “إنستجرام” أثناء تناول مشروب “المتة” بجانب كأس العالم.

وكتب ميسي على الصورة: “أحب شهر ديسمبر/كانون الأول وموسم عيد الميلاد. قبل عامين، كان من الممكن أن يكون الشهر الأخير من العام حزيناً، لكنه انتهى ليصبح الأجمل في مسيرتي الرياضية”.

وأضاف: “الآن.. في كل ديسمبر/كانون الأول، تتبادر هذه الذكرى إلى ذهني… عيد ثانٍ سعيد للذكرى على الجميع!”.