انت الأن تتابع خبر مقشر القهوة الجبار لتقشير الخلايا الميته والبقع الداكنة في الركب والأكواع لن تصدقي النتيجة مذهله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المعروف أن منطقة الركب والأكواع من المناطق التي توجد بالجسم وتكون شديدة السواد وهذا الشيء مزعج بالنسبة لأغلبية الفتيات لأن يكون لون هذه المناطق مختلف عن باقي مناطق الجسم، وعادة قد يظهر هذا اللون نظرا لعدم تنظيف أو تقشير الركب والأكواع بإستمرار لذلك ينصح دائما بإستخدام مقشر مرة واحدة في الإسبوع حتى يتم تبييضها، وأن الجلد في هذه المناطق يكون سميك وملمسه خشن نتيجة تراكم خلايا الجلد الميتة عليهم بشكل كثير وملحوظ فعندما تكون منطقة الركب والأكواع بهذا اللون الغير مرغوب فيه قد تلجأ جميع الفتيات والسيدات إلى البحث عن أفضل نوع من أنواع كريمات التفتيح لكي يتم إستخدامه على هذه المناطق حتى يتم تبييضها، فعند إستعمال كريم التفتيح لن نتوصل إلى النتيجة المطلوبة فهو لا يساعد على تفتيحهم إطلاقا وغير ذلك ممكن أن يضر الجلد بسبب المواد الكيميائية التي يحتوي عليها، ولكن نجد عدد آخر من الفتيات يلجأون إلى إستخدام المقشرات الجاهزة والتي تباع في جميع الأسواق ولكنها أيضا تكون ضارة ولا تساعد على تقشير الركب والأكواع،

خلطة القهوة لتبييض وتقشير الركب والأكواع

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة القهوة لتبييض وتقشير الركب والأكواع