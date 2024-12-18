انت الأن تتابع خبر دانا الحلاني تزين شجرة الميلاد في دبي بأجواء عائلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الشيف دانا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، لحظات مميزة من استعدادات عيد الميلاد.

ونشرت دانا الحلاني فيديو عبر خاصية "الستوري" على صفحتها، ظهرت فيه وهي تزين شجرة الميلاد، في منزل عائلتها في دبي.

وظهرت دانا الحلاني وهي تنظم الزينة بأجواء مليئة بالبهجة وروح الاحتفال، بأوقات عائلية سعيدة.

وتفاعل المتابعون مع منشور دانا الحلاني، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بالزينة وبالأجواء الاحتفالية، كما تمنوا لعائلة الحلاني السعادة الدائمة، وعبروا عن محبتهم لهم.