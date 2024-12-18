العالم اليوم - أميركا.. عجز المعاملات الجارية يرتفع لمستوى غير مسبوق

انتم الان تتابعون خبر أميركا.. عجز المعاملات الجارية يرتفع لمستوى غير مسبوق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - ارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية بالولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق في الربع الثالث من العام وسط زيادة في الواردات وانخفاض الإيرادات من مصادر الدخل الرئيسية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، إن العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس الفرق بين قيمة التدفقات من السلع والخدمات والاستثمارات إلى داخل البلاد وخارجها، ارتفع 35.9 مليار دولار، بما يعادل 13.1 بالمئة، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 310.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يبلغ العجز 284 مليار دولار.

وزاد العجز في ميزان المعاملات الجارية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من 2022، ارتفاعا من 3.7 بالمئة التي بلغها في الربع الثاني من أبريل إلى يونيو.

وكان العجز في ميزان المعاملات الجارية نسبة إلى الناتج المحلي قد وصل إلى ذروته عند 6.3 بالمئة في الربع الأخير من 2005.