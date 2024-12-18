الرئيس السيسي: حريصون على تطوير العلاقات المصرية الإندونيسية فى شتى المجالات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 06:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو، إن مصر أول دولة تعترف بإندونيسيا وتقيم علاقتا دبلوماسية.

وأكد الرئيس أن العلاقات مع اندونيسيا تتسم بالاستقرار والاحترام المتبادل والتعاون، مشيرا إلى أنه كانت هناك فترة كان فيها تعاون على مستوي العالم كله يمكن بين الرئيس ناصر وفيما يخص عدم الانحياز في تلك الفترة دى.

ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الاندونيسى والوفد المرافق له أول زيادة من 10 سنوات قائلا نحن نحن سعداء بها.

وأكد الرئيس على حرص مصر خلال المباحثات على تطوير العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات لمستوي الشراكة الاستراتيجية الكاملة السياسية والاقتصادية.