انت الأن تتابع خبر صور جديدة لـ ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني من كواليس فيلم "زوجة رجل مش مهم" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز، صوراً جديدة لها من داخل كواليس تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم"، عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، والتي ظهرت من خلالها مع النجم أكرم حسني، وهما يحملان كلاك المشهد الخامس من الفيلم.

ونشرت النجمة ياسمين عبد العزيز صورة لها منذ أيام من كواليس تصوير مسلسلها الجديد وتقابل حبيب، بعدما انطلق تصوير العمل فى 22 نوفمبر الماضي، وجمعتها الصورة مع كل من النجم كريم فهمى وخالد سليم، وعلقت: "مسلسل وتقابل حبيب رمضان 2025 بإذن الله".

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين

ياسمين عبد العزيز تعود في "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققاً نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين أخرجهما مصطفى فكرى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.