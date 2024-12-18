أحدث ظهور لريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر محمد حلاوة صورة له برفقة زوجته الفنانة ريهام حجاج من احدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

واكتفي بوضع قلب أحمر على صورتهما مما لفت انتباه متابعيه.

وكشفت ريهام حجاج عن حقيقة تواجد مسلسل كنترول في السباق الرمضاني المقبل معلقة:" لا مش في رمضان،مش هنلحق للأسف المسلسل صعب وفيه سفر ومجهود ومحتاج وقت أطول للتحضير والتصوير عشان يطلع بالشكل الأمثل".

ويتكون مسلسل كنترول من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، سيشهد صراعات عديدة يدخل بها الثلاثي ريهام وعمر ومجدي، كما يحمل العمل العديد من المفاجآت في أحداثه، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد صالح، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية.