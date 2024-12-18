نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع مع تركيز الأسواق على قرار الفيدرالي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - سي ان بي سي _ تراجعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.04% لتصل إلى 2,644 دولاراً للأونصة، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنحو 0.06% إلى 2,660.40 دولاراً.

بدأ الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، حيث يتركز الاهتمام على التوقعات الاقتصادية المحدّثة ومخطط النقاط (Dot Plot) الذي قد يغيّر التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة حتى عامي 2025 و2026.

وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية لشهر نوفمبر تشرين الثاني ارتفاعاً فاق التوقعات، ما عزز القراءات الإيجابية للتضخم خلال الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى إمكانية تعليق خفض أسعار الفائدة في يناير كانون الثاني.

تشير توقعات السوق، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة CME، إلى احتمال بنسبة 97.1% لتنفيذ خفض ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة، بينما تبلغ احتمالية خفض إضافي في يناير حوالي 16.3% فقط.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في شركة City Index لرويترز: «قد نشهد ارتفاعاً في أسعار الذهب بحلول نهاية اليوم بعد إعلان الفيدرالي. السوق ربما بالغت في تسعير عدد مرات الخفض العام المقبل، وإذا أشار اليفدرالي إلى تخفيضين، فقد يدعم ذلك ارتفاعاً مفاجئاً في أسعار الذهب».

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وفي سياق السياسة النقدية العالمية، من المتوقع أن تُصدر كل من بنك اليابان وبنك إنجلترا وريكس بنك ونورجس بنك قراراتها هذا الأسبوع.

وفي تشيلي، خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.00% يوم الثلاثاء، مستمراً في دورة التيسير النقدي التي بدأت العام الماضي.

وعادة ما يحقق الذهب، الذي لا يحقق عائداً، أداءً جيداً في بيئة ذات معدلات فائدة منخفضة.

كما يراقب المتداولون عن كثب بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم الأمريكية الرئيسية التي ستصدر لاحقاً هذا الأسبوع للحصول على مزيد من المؤشرات.

وفي المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2% إلى 30.46 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 937.72 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% ليصل إلى 937.04 دولاراً.