نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: اليابان تسعى لزيادة استثمارتها بقطاع الطاقة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:17 صباحاً - دوت الخليج_ استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، السفير الياباني بالقاهرة فوميو إيواي والوفد المرافق، لبحث التعاون بين مؤسسات وشركات البلدين فى مجالات البترول والغاز والتعدين وكفاءة الطاقة والطاقة الخضراء.

وأكد بدوي خلال اللقاء أن العلاقات بين مصر واليابان تاريخية حيث تتمتعان بشراكة إستراتيجية متميزة فى العديد من المجالات وخاصة في التنمية الإقتصادية والثقافية ودعم تطوير البنية التحتية، مشيراً إلى تطلع قطاع البترول لتوسعة التعاون مع الكيانات اليابانية في البترول والغاز والتعدين وكفاءة الطاقة في ظل تمتع قطاعي البترول والتعدين بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأضاف وزير البترول أن التزام شركات البترول والغاز العالمية بعملياتها في مصر رغم التحديات يظهر مدي جاذبية الفرص الاستثمارية بقطاع البترول، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد تكثيف عمليات البحث والاستكشاف والتنمية بهدف زيادة الانتاج والاستمرار فى توفير احتياجات السوق المحلي وتخفيف الفاتورة الإستيرادية.

وأكد بدوي تقديره للتعاون المثمر والناجح بين قطاع البترول ومؤسسة الجايكا اليابانية فى مشروع مركز التميز لكفاءة الطاقة والعمل على ترسيخ هذه الثقافة لما لها من دور هام فى خفض الاستهلاك والتكاليف.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل في توافق تام على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر، وأن هناك تعاون وثيق بين وزارتى البترول والكهرباء، في تنفيذ استراتيجية الطاقة فى مصر وتنويع مزيج الطاقة بما يسمح بتوفير فائض لصناعات القيمة المضافة ونشاط التصدير ما يوفر موارد مالية إضافية لمصر من العملة الصعبة.

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ومن جانبه أكد السفير الياباني بالقاهرة فوميو إيواي، عمق الشراكة بين البلدين فى مختلف المجلات، مشيراً إلي اعتزازه بتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمنظومة التعليم اليابانية.

ولفت إلى أن الشركات اليابانية تسعي للاستثمار في الطاقات الخضراء وخاصة الهيدروجين في مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من التعاون بين قطاع البترول والجانب الياباني فى كفاءة الطاقة ستشهد تنظيم برامج تدريبية عملية في اليابان للمتدربين فى مركز التميز لكفاءة الطاقة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين لبحث سبل تعميق التعاون وتبادل الخبرات بين قطاع البترول والمؤسسات اليابانية فى مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي.