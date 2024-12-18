يوفنتوس إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

يوفنتوس إلى ربع نهائي كأس إيطاليافاز فريق يوفنتوس حامل اللقب بفارق كبير على فريق كالياري 4-0 في ثمن نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، وضرب موعدًا مع إمبولي في دور الربع.

ونجح فريق المدرب تياغو موتا في العودة إلى سكّة الانتصارات من جديد، بعدما تعادل في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، إذ لم يتذوق طعم الانتصار منذ أكثر من شهر، وتحديدا منذ مواجهة الدربي أمام تورينو (2-0) في التاسع من نوفمبر الماضي.

ويدين فريق "السيدة العجوز" بتأهله إلى الصربي دوشان فلاهوفيتش والهولندي تون كوبمينرس والبرتغالي فرانسيسكو كونسيساو والأرجنتيني نيكو غونساليس الذين سجلوا الأهداف الأربعة في الدقائق 44 و53 و80 و89 تواليا.

ويواجه حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (15) في ربع النهائي نظيره إمبولي الذي تخطى فيورنتنيا (4-3 بركلات الترجيح) إثر تعادلهما 2-2 الثلاثاء الماضي.

ويُستكمل الدور عينه بمواجهتي أتالانتا وتشيزينا، وروما وسمبدوريا اليوم الأربعاء، على أن يُختم بمواجهة إنتر وأودينيزي الخميس.

وكان لاتسيو حجز مقعده في ربع النهائي بالفوز على نابولي 3-1، ملتحقا بميلان الفائز على ساسوولو 6-1، وبولونيا الفائز على مونتسا 4-0.