العالم اليوم - بعد الوعكة الصحية.. بيان يكشف حالة رئيس الوزراء المصري

انتم الان تتابعون خبر بعد الوعكة الصحية.. بيان يكشف حالة رئيس الوزراء المصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - أصيب رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، بدوار لدقائق أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعى، الذي يعقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، قبل أن يعود لاستكمال المؤتمر على الهواء مباشرة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن "رئيس الوزراء تعرض لدور برد شديد، منذ أيام، ورفض الحصول على راحة، ويأخذ عدة أدوية ومضادات حيوية".

وأضاف: "غادر رئيس مجلس الوزراء مكتبه بالأمس في وقت متأخر، ثم عاد في الصباح الباكر، لعقد عدة اجتماعات قبل اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما تسبب في الإجهاد الشديد، وحالة الدوار التي أصابته لدقائق".

وتابع الحمصاني: "رئيس الوزراء، الحمد لله، بخير الآن، ويستكمل باقى اجتماعاته اليوم".