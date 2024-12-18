وزير الصحة: نستهدف 12.8 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحي الشامل



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة إن الوزارة تستهدف دخول 12.8 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار على أن مشروع التأمين الصحى الشامل بلغ فى مرحلته الأولي 51 مليار جنيه ورصد 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية.



وأوضح أن حجم موازنة قطاع الصحة تطور 4 أضعاف من 2013 وحتى 2024 بإجمالي ترليون جنيه.



وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم المنتفعين فى الهيئة العامة للتأمين الصحي وصل لـ 70 مليون منتفع .

لفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مبادرة قوائم الانتظار استحوذت على أخطر 11 تخصص، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة على أن عدد القرارات وصل لـ3.5 مليون.

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، أن حجم موازنة قطاع الصحة تطور 4 أضعاف من 2013 وحتى 2024 بإجمالي تريليون جنيه.



وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم المنتفعين فى الهيئة العامة للتأمين الصحي وصل لـ 70 مليون منتفع .