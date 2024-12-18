مستعمرون يحرثون أراضي زراعية فلسطينية

مستعمرون يحرثون أراضي زراعية فلسطينيةشرع مستعمرون صهاينة ، اليوم الأربعاء، بحراثة أراضٍ زراعية لمواطنين فلسطينيين في الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية من المنطقة، بأن المستعمرين أحضروا جرارا زراعياً، وشرعوا بحراثة أراضٍ زراعية لمواطنين في نبع غزال بالفارسية، وسط محاولات الأهالي منعهم من ذلك.

وكان المستعمرون قد حاولوا خلال الأشهر الماضية الاستيلاء على هذه الأراضي، لكن دفاع المواطنين عنها، حال دون ذلك.

ويعمد المستعمرون سنوياً إلى حراثة أراضي المواطنين في مناطق مختلفة في الأغوار الفلسطينية، وسط حماية من جيش الاحتلال، ما يعني فقدان هؤلاء المواطنين لأراضيهم، وأحد أهم مصادر الدخل، فضلا عن العلف والقش اللذين تنتجهما لإطعام مواشيهم.

