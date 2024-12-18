مفوضية: الاحتلال الصهيوني يسرّع وتيرة خطوات ضم الضفة

مفوضية: الاحتلال الصهيوني يسرّع وتيرة خطوات ضم الضفةأكدت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، اليوم الأربعاء ، أن الكيان الصهيوني سرع وتيرة خطوات ترسيخ ضم الضفة الغربية".

وقالت المفوضية الأممية: "إن إسرائيل سرعت عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة".

وتابعت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: "إسرائيل تُبدل المجتمعات الفلسطينية بالمستوطنين". على حد وصفها.

وكان أفصح الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الإثنين، عن أنه غير مهتم "بضم الضفة الغربية" لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها الرئيس الأمريكي ترامب، لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي أمس الأحد.

وقال مراسل الشؤون الدبلوماسية في قناة i24NEWS) العبرية عن ترامب قوله لنتنياهو: سأتعامل مع الملف النووي الإيراني، إلا أنني ليس مهتما بضم الأراضي في الضفة". وفق قول ترامب.

وأضاف ترامب في رسالته لنتنياهو: "وضع "إسرائيل" الدولي "صعب"، وضم الأراضي سيسبب الأضرار فقط". وفق قوله.

هذه الأقوال لترامب جاءت في أعقاب تصريحات وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، التي قال فيها: "إن عام 2025 سيكون عام الضم". بحسب الأخير.

جدير ذكره أنه، "بأن اتصالاً هاتفيا جرى، الأحد، بين نتنياهو وترامب، وقد بحث الرجلان وفق الإعلام العبري الأوضاع في سوريا والحرب في غزة وصفقة الأسرى".

