انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهبانخفضت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في نهاية اجتماعه الذي انطلق أمس، ومن المتوقع على نطاق واسع خفض تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وأفادت تقارير إعلامية اليوم، بأن الذهب الفوري خسر بنسبة 0.04 في المائة ليصل إلى 2,644 دولار للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنحو 0.06 في المائة إلى 2,660.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 30.46 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 937.72 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 937.04 دولار.