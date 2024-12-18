انطلاق أول رحلة طيران داخلية بمطار دمشق الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - استأنف مطار دمشق الدولي، اليوم الأربعاء، الرحلات الداخلية استعدادًا لإقلاع أول رحلة طيران داخلي من دمشق إلى حلب.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سورية، بأن مطار دمشق الدولي قد يستأنف عمله، بعد إغلاقه لأيام منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وأكدت قناة "تلفزيون سوريا" المحلية، نقلًا عن مصادر، أن "مدير مطار دمشق أنيس فلوح، توقع عودة العمل، اليوم الأربعاء، في حال استمرت الإجراءات دون عراقيل".

وقال مدير مطار دمشق إن المطار سيبدأ تنفيذ رحلات داخلية أو رحلات تجريبية للتأكد من جاهزية العمليات، قبل استئناف الرحلات الدولية.

وأشارت القناة إلى أن عودة المطار للعمل ستساعد في تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم.

وفي 8 ديسمبر الجاري، تم إخلاء مطار دمشق الدولي من كل الموظفين، وتوقفت جميع الرحلات والعمليات التشغيلية به.