امير دولة الكويت يهنئ أمير دولة قطر بذكرى اليوم الوطني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:28 صباحاً - بعث أمير دولة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد.

وأشاد بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا على الحرص لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات وبما حققته دولة قطر الشقيقة من إنجازات تنموية بارزة وبصورة ارتقت بمكانتها الرفيعة على الأصعدة كافة، سائلا المولى تعالى أن يديم على سمو أمير قطر موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادتة الحكيمة.