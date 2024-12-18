استقبل يومك بنشاط: 8 أخطاء صباحية تجنبها فور الاستيقاظ

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

يبدأ يومك من لحظة استيقاظك، والعادات التي تمارسها في هذه اللحظات الأولى تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستوى طاقتك وإنتاجيتك طوال اليوم. لسوء الحظ، يقع الكثير منا في فخ بعض العادات الخاطئة التي قد تؤثر سلبًا على صحتنا ونشاطنا. في هذا المقال، سنستعرض أبرز الأشياء التي يجب تجنبها عند الاستيقاظ صباحًا، لنساعدك على بناء روتين صباحي صحي وفعال.

1. التحديق في شاشة الهاتف: قد يكون تصفح هاتفك أول ما تفعله عند الاستيقاظ، لكن هذه عادة سيئة للغاية. فالضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يعيق إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم والاستيقاظ، مما يربك ساعتك البيولوجية ويؤثر على جودة نومك. كما أن التعرض لوابل من المعلومات والأخبار فور الاستيقاظ قد يزيد من مستويات التوتر والقلق.

2. القفز من السرير فجأة: النهوض بسرعة من السرير قد يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يسبب الدوخة والارتباك. من الأفضل الجلوس على حافة السرير لبضع ثوانٍ قبل الوقوف ببطء.

3. تخطي وجبة الإفطار: يعتبر الإفطار أهم وجبة في اليوم، حيث يمد الجسم بالطاقة اللازمة لبدء يومه بنشاط. تخطي الإفطار قد يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، مما يسبب الشعور بالتعب والضعف.

4. شرب القهوة فور الاستيقاظ: على الرغم من أن الكثيرين يعتمدون على القهوة كمنبه صباحي، إلا أن شربها فور الاستيقاظ ليس الخيار الأمثل. ففي الصباح، تكون مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) في أعلى مستوياتها بشكل طبيعي، وشرب القهوة في هذا الوقت قد يزيد من هذه المستويات بشكل مفرط، مما يؤدي إلى الشعور بالتوتر والقلق. يُفضل تأخير شرب القهوة لساعة أو ساعتين بعد الاستيقاظ.

5. عدم شرب الماء الكافي: يفقد الجسم كمية كبيرة من الماء خلال النوم، لذلك من المهم تعويض هذا النقص بشرب كوب من الماء فور الاستيقاظ. يساعد الماء على تنشيط الجسم وتحسين وظائف الأعضاء.

6. عدم التعرض لأشعة الشمس: يساعد التعرض لأشعة الشمس الطبيعية في الصباح على تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين المزاج وزيادة إنتاج فيتامين د.

7. عدم تنظيف الأسنان: تنظيف الأسنان فور الاستيقاظ يساعد على التخلص من البكتيريا المتراكمة خلال الليل والحفاظ على صحة الفم.

8. ممارسة تمارين رياضية عنيفة فورًا: قد تكون ممارسة الرياضة الصباحية فكرة جيدة، لكن البدء بتمارين عنيفة فور الاستيقاظ قد يكون ضارًا، خاصةً للعمود الفقري. يُفضل البدء بتمارين خفيفة كالتمدد والإحماء.

الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم: يساعد ذلك على تنظيم الساعة البيولوجية.

شرب كوب من الماء: لتعويض نقص السوائل.

تناول وجبة إفطار صحية: غنية بالعناصر الغذائية.

التعرض لأشعة الشمس: لتحسين المزاج وزيادة الطاقة.

ممارسة تمارين رياضية خفيفة: لتنشيط الجسم.

تجنب استخدام الهاتف في أول ساعة بعد الاستيقاظ: لخلق بداية هادئة ومنظمة لليوم.

باتباع هذه النصائح وتجنب العادات الخاطئة، يمكنك بناء روتين صباحي صحي وفعال يساعدك على الاستمتاع بيوم مليء بالنشاط والإنجاز.