انت الأن تتابع خبر مهرجان الأفضل يكرم نادية الجندي بجائزة إنجاز العمر.. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مهرجان الأفضل عن تكريم الفنانة الكبيرة نادية الجندي بجائزة "إنجاز العمر" في دورته العاشرة، التي تقام بعد غدٍ في 20 ديسمبر في مركز المنارة بالقاهرة، تقديراً لمسيرتها الفنية الاستثنائية، هذه المسيرة نجحت في تغيير قواعد شباك التذاكر، متفوقة على كبار النجوم في تحقيق الإيرادات، لتعالي القمة سنوات طويلة وتحصل على لقب "نجمة الجماهير".

تفاصيل جائزة إنجاز العمر

تعتبر جائزة "إنجاز العمر" التي يرصد تفاصيلها موقع تحيا مصر جائزة مستحدثة يقدمها المهرجان لأول مرة هذا العام، برعاية شبكة تليفزيون النهار، لشخصيات أيقونية ساهمت بإنجازات فريدة في نهضة وتقدم مجالاتها ودعم القوة الناعمة المصرية.

نادية الجندي

يتم تنظيم المهرجان من قبل موقع "شوشة" برئاسة الفنان محمود قابيل والصحفية سهير جودة، ويتولى رئاسة لجنة التحكيم الفنان محمود قابيل مع مجموعة من الشخصيات الإعلامية والفنية.

لجنة تحكيم مهرجان الأفضل

تضم لجنة التحكيم، إلى جانب الرئيس الشرفي للمهرجان كلاً من المخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين، والسيناريست مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والموسيقار يحيى الموجي، والمايسترو رضا رجب، والإعلاميون سوزان حسن، ورولاخرسا ، وإبراهيم الكرداني، والإذاعية إيناس جوهر، والناقدة آمال عثمان، وأستاذة الإعلام ميرفت أبو عوف، والكتاب الصحفيين عماد الدين حسين ومصطفى عمار، وخالد البرماوي، والكاتبة أميرة سيد مكاوي، والكاتبة نسمة يوسف إدريس، والدكتور خالد منتصر.

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