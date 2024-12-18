انت الأن تتابع خبر مهرجان الأفضل يكرم نادية الجندي بجائزة إنجاز العمر.. تفاصيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن مهرجان الأفضل عن تكريم الفنانة الكبيرة نادية الجندي بجائزة "إنجاز العمر" في دورته العاشرة، التي تقام بعد غدٍ في 20 ديسمبر في مركز المنارة بالقاهرة، تقديراً لمسيرتها الفنية الاستثنائية، هذه المسيرة نجحت في تغيير قواعد شباك التذاكر، متفوقة على كبار النجوم في تحقيق الإيرادات، لتعالي القمة سنوات طويلة وتحصل على لقب "نجمة الجماهير".
تفاصيل جائزة إنجاز العمر
- تعتبر جائزة "إنجاز العمر" التي يرصد تفاصيلها موقع تحيا مصر جائزة مستحدثة يقدمها المهرجان لأول مرة هذا العام، برعاية شبكة تليفزيون النهار، لشخصيات أيقونية ساهمت بإنجازات فريدة في نهضة وتقدم مجالاتها ودعم القوة الناعمة المصرية.
نادية الجندي
- يتم تنظيم المهرجان من قبل موقع "شوشة" برئاسة الفنان محمود قابيل والصحفية سهير جودة، ويتولى رئاسة لجنة التحكيم الفنان محمود قابيل مع مجموعة من الشخصيات الإعلامية والفنية.
لجنة تحكيم مهرجان الأفضل
- تضم لجنة التحكيم، إلى جانب الرئيس الشرفي للمهرجان كلاً من المخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين، والسيناريست مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والموسيقار يحيى الموجي، والمايسترو رضا رجب، والإعلاميون سوزان حسن، ورولاخرسا ، وإبراهيم الكرداني، والإذاعية إيناس جوهر، والناقدة آمال عثمان، وأستاذة الإعلام ميرفت أبو عوف، والكتاب الصحفيين عماد الدين حسين ومصطفى عمار، وخالد البرماوي، والكاتبة أميرة سيد مكاوي، والكاتبة نسمة يوسف إدريس، والدكتور خالد منتصر.
نادية الجندي: أنا راجعة بحاجة كويسة
- وسبق وأن أكدت النجمة نادية الجندي على أنها تستعد للعودة إلى الساحة الفنية مرة أخرى بعد فترة غياب، وذلك من خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج الستات، مع الإعلامية سهير جودة.
- وقالت نادية الجندي في تصريحاتها التي يرصدها موقع تحيا مصر: أنا عودت جمهوري كل صيف أشاركهم بصور جديدة، وبديهم طاقة إيجابيهم وبحسسهم إني معاهم من خلال الصور، وخصوصًا إني مببالغش في أي حاجة سواء أداء أو ملابس، رغم أني مقلة في الأعمال الفنية، لكن هرجع لهم بحاجة مفيدة، وبقولهم اطمنوا أنا راجعة بحاجة كويسة هتعجبكم.
- وعن وجودها في الساحل الشمالي قالت نادية الجندي: ساحل مكان مش موجود في العالم كله، سياحة جديدة، من أجمل بقاع الأرض في العالم، وكل شهر بيختلف عن اللي قبله، فيه إنجازات جميلة وعظيمة، ولازم نفخر بإنجازات بلدنا.