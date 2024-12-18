العالم اليوم - مسلحون يهاجمون مطرانية للروم الأرثوذكس في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - هاجم مسلحون، الأربعاء، مطرانية للروم الأرثوذكس في مدينة حماة السورية، حسب ما نقل مراسل "دوت الخليج".

وقال مصدر في مطرانية حماة السورية للروم الأرثوذكس لوسائل إعلام محلية، إن "‏مجموعة مسلحة شنت هجوما بالرصاص على مطرانية حماة للروم الأرثوذكس في المدينة". وأضاف أن "المسلحين قاموا بتحطيم رموز الديانة المسيحية وانتهاك حرمة الأموات وتخريب مقابر لعائلات مسيحية". تجدر الإشارة إلى أنه كانت قد انتشرت معلومات، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن حصول إطلاق نار تجاه المطرانية، بالإضافة إلى تحطيم مدافن للمسيحيين في محردة.



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