انت الأن تتابع خبر إميلي ديفيز في جلسة تصوير مرتجلة للأزياء .. وسعر فستانها زهيد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وأظهرت مؤثرة الموضة البالغة من العمر 30 عاماً، والتي تعيش في بيرث، عرضاً مثيراً للإعجاب في سلسلة من الصور التي شاركتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بدون حمـ الة صدر في جلسة تصوير مرتجلة للأزياء على ممر المشاة في منطقة الأعمال المركزية في ملبورن.

كانت ديفيز تنضح بأجواء صيفية محددة في فستان قصير أبيض بتفاصيل مقصوصة من الزهور، حيث يُباع بالتجزئة مقابل 119 دولاراً فقط.

يتميز الفستان بدون أكمام أيضاً بفتحة رقبة بفتحة مفتاح مع إغلاق بزر واحد.