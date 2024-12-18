مطار الكويت الدولي يستعد لاستقبال نحو 30 ألف مشجع لبطولة كأس الخليج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - يستعد مطار الكويت الدولي لاستقبال نحو 30 ألف مشجع لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ26 التي تستضيفها دولة الكويت في خطوة تعكس الاستعدادات الكبيرة لهذا الحدث الرياضي المهم والذي يعزز الروابط الثقافية والرياضية بين الدول المشاركة.

وتبدأ بطولة (خليجي زين 26) في الفترة ما بين 21 ديسمبر الجاري و3 يناير المقبل وتشارك فيها منتخبات السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان والعراق واليمن علاوة على منتخب دولة الكويت.

وتحظى هذه البطولة المرتقبة باهتمام ودعم كبيرين وتوجيهات سامية من القيادة السياسية "لتنظيمها بأبهى صورة" ولتحقق التطلعات والإنجازات المأمولة مما يعزز مكانة الكويت كوجهة رياضية رائدة على المستوى الدولي والإقليمي.

وبهذه المناسبة أكد نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف المتحدث باسم الإدارة عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه هناك تنسيقا كاملا مع الجهات العاملة في المطار واللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج لتسهيل عملية دخول المشجعين من الدول الخليجية الشقيقة لحضور البطولة التي ستنطلق السبت المقبل.

وقال الراجحي "وضعنا خططا شاملة لضمان انسيابية الحركة وتقديم الدعم اللازم للزوار وتسهيل جميع الإجراءات" مضيفا أن من هذه الجهود توفير معلومات دقيقة حول المرافق والخدمات المتاحة في المطار إضافة إلى تخصيص فرق عمل متخصصة لضمان تجربة مريحة وآمنة لجميع المشجعين القادمين لحضور الفعاليات.

وذكر أن العدد المتوقع للجماهير القادمة إلى مطار الكويت الدولي يبلغ نحو 30 ألف مشجع - الرحلات الإضافية - دون الرحلات المجدولة الاعتيادية خلال هذه الفترة من السنة.

وأضاف أن عدد الرحلات المتوقعة خلال فترة إقامة البطولة نحو 75 رحلة مضيفا "عادة ما تكون هناك رحلات إضافية في الأدوار المتقدمة من البطولة لاسيما الدور النصف النهائي والنهائي".

وأوضح أن الرحلات الـ75 ستقلها 9 ناقلات من مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى العراق مشيرا إلى تكثيف الجهود التنظيمية واللوجستية في المطار لضمان تقديم تجربة سلسة ومريحة لجميع المسافرين القادمين للبلاد.