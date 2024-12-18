انت الأن تتابع خبر طقس بارد مع تكون السحب الرعدية الممطرة على عدد من مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - موجة من الطقس السيئ تضرب بعض مناطق المملكة العربية السعودية مع اقتراب فصل الشتاء،حيث الانخفاض الكبير في درجات الحرارة مع الأمطار الرعدية الممطرة،وتتعرض أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة إلى تكون السحب الرعدية الممطرة،مع وجود فرصة لتكون الضباب،كما تشهد مناطق شمال ووسط المملكة إلى طقس بارد،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٣٣ والصغرى ٢٢ ودرجة الرطوبة ٧٥.

المدينة المنورة: العظمى ٢٥ والصغرى ١٣ ودرجة الرطوبة ٤٥.

الرياض: العظمى ٢١ والصغرى ٧ ودرجة الرطوبة ٤٥.

جدة: العظمى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٢٢ ودرجة الرطوبة ٧٥.

الدمام: العظمى ١٩ والصغرى ٧ ودرجة الرطوبة ٦٠.

أبها: العظمى ٢٠ والصغرى ٨ ودرجة الرطوبة ٩٠.

تبوك: العظمى ١٨ والصغرى ٥ ودرجة الرطوبة ٦٠.

بريدة: العظمى ١٨ والصغرى ٣ ودرجة الرطوبة ٨٥.

حائل: العظمى ١٧ والصغرى ٣ ودرجة الرطوبة ٣٥.

الباحة: العظمى ١٩ والصغرى ١٠ ودرجة الرطوبة ٩٠.

عرعر: العظمى ١٤ والصغرى ٢ ودرجة الرطوبة ٤٥.

سكاكا: العظمى ١٥ والصغرى ٣ ودرجة الرطوبة ٤٥.

جازان: العظمى ٣١ والصغرى ٢٣ ودرجة الرطوبة ٧٥.

نجران: العظمى ٢١ والصغرى ٧ ودرجة الرطوبة ٥٠.