نعرض لكم الان تفاصيل خبر التنمية الصناعية تدعو مستثمري صناعة الجلود بالتقدم لحجز 43… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - دعت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير، كافة المستثمرين المحليين والأجانب للتقدم على 43 مصنع كامل التجهيزات والمرافق بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي، وذلك لتصنيع المنتجات تامة الصنع والصناعات المكملة لتلك المنتجات.

وأوضحت الشركة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف بأنه تم مراعاة توفير مساحات متنوعة للمصانع المطروحة لتلبية تطلعات المستثمرين حيث يشمل الطرح على 20 مصنع بمساحة الفين م2 ، و16 مصنع بمساحة الف م2 ، و17 مصنع صغير بمساحة 121 م2 تتمتع بكافة المرافق والخدمات.

وأكدت الشركة على تلقي طلبات المستثمرين الراغبين إلكترونيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg ، حتى يوم 25 ديسمبر من خلال الدخول على رابط “خدمات الطرح والتخصيص – طرح مدينة الجلود بالروبيكي”.

ونوهت أنها حرصت على طرح المصانع الجاهزة بنظام التمليك بأسعار تنافسية وبتيسيرات كبيرة في السداد من خلال تشجيعا للمستثمرين ورواد الأعمال أيضًا، حيث يقوم المستثمر بدفع 25% فقط من سعر الوحدة ويتم منحه سنة سماح قبل سداد الباقي على أقساط متساوية تصل حتى 5 سنوات، وبفائدة سنوية 10% فقط بالتعاون مع مجموعة من البنوك.

وتستهدف الدولة من خلال إقامة مدينة عالمية متخصصة لصناعة الجلود الى الارتقاء بقطاع صناعة ودباغة الجلود وتطويره، لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري من الجلود، وبما يحقق المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ممثلة في شركة القاهرة للاستثمار والتطوير، حرصها على أن تتكامل كافة مراحل المشروع الثلاث للروبيكي كمجمع عنقودي يعد مثالا يحتذى به في اكتمال سلاسل القيمة.

وتشمل المدينة في مرحلتها الأولى على أنشطة الدباغة والمعالجات الأولية للجلود الخام مرورا بالصناعات المغذية والمكملة للمنتج مثل الغراء والجيلاتين واللوجيستيات بالمرحلة الثانية انتهاءا بتصنيع منتج تام الصنع بالمرحلة الثالثة قادر على النفاذ لكبرى الأسواق العالمية والصناعات المكملة والاكسسوارات الخاصة به وهو ما يجري تلقي طلبات المستثمرين للتقدم عليه حاليًا.

ويضمن للمستثمر المقبل على إقامة مشروعه بالطرح الحالي في تلك المرحلة، توفر كافة مدخلات الإنتاج الخاصة بمشروعه من مدخلات الإنتاج والخامات من الجلود المعالجة والصناعات المغذية والمكملة وذلك على بعد خطوات من مشروعة داخل المدينة وهو ما يمثل عنصر جذب لكبرى العلامات التجارية العالمية للتقدم على هذا الطرح

تم إنشاء مدينة الروبيكي وفق اعلى المعايير العالمية سواءا على المستوى الانشائي او التقني وكذلك على مستوى التوافق البيئي، حيث حرصت الدولة المصرية على جعل الروبيكي نموذج يحتذى به للمدن الصديقة للبيئة ، الأكثر كفاءة وفعالية في استخدام الموارد ، من خلال دعم الحكومة لإدارة المنطقة والمصانع القائمة لتحسين الأداء البيئي والاقتصادي و تشجيعها على إعادة التدوير للمخلفات والإنتاج الأنظف تحقيقا للتنمية المستدامة.

وتم إنشاء محطة معالجة صرف صناعي على اعلى المعايير العالمية تستوعب 8 الاف م3/ اليوم وجاري الانتهاء من تطويرها لتصل قدرتها الاستيعابية الى 24 الف م3/ اليوم.

كما حرصت القاهرة للاستثمار والتطوير على إقامة مركز تكنولوجي لتقديم الدعم الفني لأصحاب المشروعات، وكذلك مركز تدريب لتاهيل العمالة ومنطقة خدمية راقية تشمل بنوك ومبنى إداري ومطاعم ووحدة إسعاف وإطفاء.