مال وأعمال

وزير الصحة: 4 أضعاف زيادة في موازنة القطاع الصحي خلال 10…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الصحة: 4 أضعاف زيادة في موازنة القطاع الصحي خلال 10… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 07:13 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الصحة والسكان، أن القطاع الصحي في مصر شهد تطورًا غير مسبوق خلال العقد الأخير، مشيرًا إلى أن حجم الموازنات المخصصة للصحة تضاعف أربع مرات بين عامي 2014 و2024.

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وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن موازنة وزارة الصحة ارتفعت من نحو 42 مليار جنيه في عام 2013/2014 إلى 319 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

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وأكد عبدالغفار أن هذا التطور يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للقطاع الصحي، حيث وُضع ضمن أولويات الدولة، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية.

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وأشار إلى أن الدولة المصرية استثمرت أكثر من 11 تريليون جنيه في مشروعات تنموية خلال السنوات العشر الماضية، كان نصيب وزارة الصحة منها تريليون جنيه، ما يُبرز حجم الجهود المبذولة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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وأكد وزير الصحة أن الخطة المستقبلية تستهدف استكمال مسيرة التطوير وتحقيق نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز جودة الخدمات الصحية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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