إصابة عمر كمال بقطع في شريان اليد بعد سقوطه داخل غرفة ملابس الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - تعرض عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي للإصابة بقطع في شريان يده عقب سقوطه داخل غرفة الملابس وارتطدام يده بأحد ابواب ملعب فرع مدينة نصر.

ويواصل فريق الأهلي الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الاحد القادم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأثناء تواجد عمر كمال عبد الواحد في غرفة الملابس اختل توازنه عندما حاول الاستناد على أحد الأبواب وأثناء سقوطه حاول مساعدة نفسه ولكن تعرض لقطع في شريان اليد.

وتدخل أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي سريعا لعلاج اللاعب وتم لف ذراعه باحدى الفوط ولكن النزيف الشديد للدم من يده دفعه إلى نقل اللاعب إلي مستشفي مدينة نصر، للخضوع للاسعافات الطبية اللازمة.