خالد عبدالغفار: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 6…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:19 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي أُطلقت في عام 2018 وبدأ تنفيذها فعليًا في 2019، تُعد نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بمصر.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المنظومة تشمل تغطية 6 محافظات، بتكلفة إجمالية بلغت 51.2 مليار جنيه، لتقديم خدمات صحية متطورة لـ 6 ملايين مواطن.

وأوضح عبدالغفار أن تطبيق المنظومة في أي محافظة يتطلب تطويرًا شاملاً للبنية التحتية الصحية في المحافظة المستهدفة، وفقًا لمعايير الاعتماد والجودة التي يقرها هيئة الرعاية الصحية.

وأضاف: “لا يقتصر الأمر على نقل المحافظة إلى تطبيق المنظومة، بل يشمل تحسينًا نوعيًا في الخدمات الصحية، وتطوير وحدات الرعاية الأساسية، وتطبيق ميكنة شاملة لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات”.