خالد عبدالغفار: 115 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:19 مساءً - يارا الجنايني_ كشف الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الصحة والسكان، أن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 115 مليار جنيه.

وأشار إلى التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط ووزارة المالية لرصد الموازنات اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي يستهدف تحسين جودة الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

وأوضح عبدالغفار أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ بعض المشاريع وتطوير المنشآت الصحية في المحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية، وأن الدولة تعمل بشكل متوازٍ على تطوير المنظومة في كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف: “نحن لا نتوقف عند أي مرحلة من مراحل تطوير التأمين الصحي الشامل، بل نواصل العمل بشكل مستمر لتحسين الخدمات الصحية في جميع أنحاء مصر”.