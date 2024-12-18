القاهرة - محمد ابراهيم - بالصور.. بدء ندوة تامر حبيب في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

بدأت منذ قليل ندوة السيناريست تامر حبيب في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، والتي تقام بقيادة الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.

وحرص على حضور الندوة عدد من الفنانين كان أبرزهم: الفنان كريم الحسيني وحسن عبدالله، وتقام الندوة ضمن مجموعة من الفعاليات التي تنظم من خلال المهرجان الذي يستمر حتى 21 ديسمبر بدار الأوبرا.

من ندوة السيناريست تامر حبيب

آخر أعمال تامر حبيب

والجدير بالذكر أن مسلسل لعبة النسيان يعد آخر أعمال تامر حبيب الدرامية، الذي عرض في موسم رمضان لعام 2020، وشارك في بطولته كل من الفنانة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، هنا داود، وغيرهم.



نبذة عن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هو حدث سينمائي سنوي يحتفي بالإبداعات السينمائية في مجال الأفلام القصيرة، سواء كانت روائية، وثائقية، أو تجريبية، ويهدف المهرجان إلى دعم المواهب الشابة وإتاحة منصة عالمية لعرض أعمالهم، مع تعزيز الحوار الفني والثقافي بين صناع السينما والجمهور.





يُقام المهرجان في العاصمة المصرية، ويتضمن مسابقات للأفلام القصيرة المحلية والدولية، إضافةً إلى عروض عالمية أولى لأعمال متميزة، كما يشمل المهرجان ندوات وورش عمل تجمع بين المخرجين، النقاد، والجمهور لمناقشة القضايا الفنية وأحدث توجهات السينما القصيرة.

كما يتميز المهرجان بتكريمه لشخصيات بارزة في صناعة السينما عن إنجازاتهم وإسهاماتهم الفنية، مما يساهم في تعزيز مكانة القاهرة كمركز ثقافي وسينمائي عالمي.