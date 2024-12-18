عاجل.. أوراسكوم للتنمية القابضة المدرجة بسويسرا تتلقى عرض…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:13 مساءً - دوت الخليج_ أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية القابضة إيه جي -ODH- والمتداولة ببورصة سويسرا، أن شركة LPSO القابضة المحدودة، والمؤسسة بجزر كايمان، أطلقت اليوم عرض شراء عام طوعي لجميع الأسهم المسجلة والمملوكة للجمهور بشركة أوراسكوم للتنمية القابضة بسعر 5.60 فرنك سويسري نقدًا لكل سهم، ما يعادل نحو 6.27 دولار للسهم.

وذكرت الشركة في بيان مرسل للبورصة السويسرية أن شركة LPSO هي الشركة القابضة الأساسية لعائلة ساويرس، وهي تمثل مجموعة المساهمين الأغلبية في شركة أوراسكوم للتنمية القابضة وتمتلك ما مجموعه 77.50% من أسهمها.

وأضافت أنه لغرض عرض الشراء العام، يقوم بعض أفراد عائلة ساويرس تحت قيادة نجيب سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، بالتنسيق مع شركة LPSO.

وأوضح البيان أن سعر العرض المقدم من شركة LPSO والبالغ 5.60 فرنك سويسري نقدًا لكل سهم من أسهم ODH، يعادل علاوة بنسبة 40.7% مقارنة بمتوسط السعر المرجح للحجم خلال آخر 60 يوم تداول وعلاوة بنسبة 38.3% مقارنة بسعر الإغلاق في 16 ديسمبر 2024.

وذكر أنه بعد تسوية العرض، تعتزم شركة LPSO أن تقترح على الجمعية العمومية لشركة ODH إلغاء إدراج أسهمها في بورصة SIX السويسرية.

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وأضاف البيان أن مجلس إدارة شركة أوراسكوم استعرض في تقريره إلى المساهمين، مزايا وعيوب العرض ولكنه امتنع عن تقديم توصية بقبوله أو رفضه، ومع ذلك، حصل مجلس الإدارة على رأي مستقل من شركة الاستشارات المالية IFBC AG والذي يؤكد عدالة وكفاية سعر العرض من وجهة نظر مالية.

وأضاف أن سعر العرض أعلى من الحد الأعلى لنطاق القيمة من 3.76 فرنك سويسري إلى 5.26 فرنك سويسري الذي حددته IFBC AG في رأيها العادل.

وذكر البيان أن الجدول الزمني الإرشادي للعرض، يقضي بأن فترة سريان العرض بين 9 يناير إلى 5 فبراير 2025، مع فترة قبول إضافية من 12 فبراير إلى 25 فبراير، على أن يتم تسوية العرض في 11 مارس المقبل.