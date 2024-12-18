نشكركم على متابعتكم خبر ناتشوز شهي ولذيذ: وصفة مثالية لسفرة ضيافتك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة بتول ضوا
يُعتبر الناتشوز من المقبلات المحبوبة لدى الكثيرين، فهو طبق سهل التحضير وغني بالنكهات، ويُناسب التجمعات العائلية والاحتفالات. في هذا المقال، سنُقدم لكِ وصفة ناتشوز شهية ولذيذة، مع بعض النصائح لجعلها مثالية لسفرة ضيافتك.
- رقائق التورتيلا (الناتشوز): هي المكون الأساسي، ويمكن شراؤها جاهزة من المتاجر أو تحضيرها من خبز التورتيلا.
- اللحم المفروم (اختياري): يُضفي نكهة غنية على الناتشوز.
- الفاصوليا الحمراء (اختياري): تُضيف قيمة غذائية ومذاقًا مميزًا.
- الجبن: جبنة الشيدر أو الموزاريلا المبشورة هي الأكثر شيوعًا.
- الخضروات: البصل المفروم، الطماطم المقطعة، الفلفل الحار (الهالابينو)، الزيتون الأسود.
- الصلصات: صلصة الطماطم (الصلصة الحمراء)، صلصة الجبن، الكريمة الحامضة، الأفوكادو (جواكامولي).
- التوابل: الكمون، الفلفل الحار، البابريكا، الملح.
- تحضير اللحم (اختياري): يُحمّر اللحم المفروم في مقلاة مع قليل من الزيت والبصل المفروم، ويُتبّل بالملح والبهارات.
- تحضير رقائق التورتيلا (إذا لم تكن جاهزة): تُقطّع خبز التورتيلا إلى مثلثات وتُخبز في الفرن أو تُقلى في الزيت حتى تُصبح مقرمشة.
- توزيع المكونات: تُوضع رقائق التورتيلا في صينية كبيرة مُناسبة للفرن، ثم يُوزّع فوقها اللحم المفروم (إذا تم استخدامه)، الفاصوليا الحمراء (إذا تم استخدامها)، والخضروات المقطعة.
- إضافة الجبن: يُرش الجبن المبشور بكمية وفيرة على المكونات.
- الخبز: تُخبز الصينية في الفرن المُسخن مُسبقًا على درجة حرارة متوسطة حتى يذوب الجبن ويُصبح ذهبي اللون.
- التقديم: يُقدّم الناتشوز ساخنًا مع الصلصات المُفضلة