ناتشوز شهي ولذيذ: وصفة مثالية لسفرة ضيافتك

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

يُعتبر الناتشوز من المقبلات المحبوبة لدى الكثيرين، فهو طبق سهل التحضير وغني بالنكهات، ويُناسب التجمعات العائلية والاحتفالات. في هذا المقال، سنُقدم لكِ وصفة ناتشوز شهية ولذيذة، مع بعض النصائح لجعلها مثالية لسفرة ضيافتك.

رقائق التورتيلا (الناتشوز): هي المكون الأساسي، ويمكن شراؤها جاهزة من المتاجر أو تحضيرها من خبز التورتيلا.

اللحم المفروم (اختياري): يُضفي نكهة غنية على الناتشوز.

الفاصوليا الحمراء (اختياري): تُضيف قيمة غذائية ومذاقًا مميزًا.

الجبن: جبنة الشيدر أو الموزاريلا المبشورة هي الأكثر شيوعًا.

الخضروات: البصل المفروم، الطماطم المقطعة، الفلفل الحار (الهالابينو)، الزيتون الأسود.

الصلصات: صلصة الطماطم (الصلصة الحمراء)، صلصة الجبن، الكريمة الحامضة، الأفوكادو (جواكامولي).

التوابل: الكمون، الفلفل الحار، البابريكا، الملح.