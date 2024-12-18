انت الأن تتابع خبر وصفات طبيعية لصبغ الشعر باللون الأشقر بكل درجاته وتغذية الشعر وتكثيفه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبح البحث عن وصفات طبيعية لصبغ الشعر باللون الأشقر أكثر من البحث عن الصبغات الكيميائية، حيث أثبتت التجارب أن الصبغات الطبيعية أفضل وأكثر أمانا من الكيميائية، وعلى الرغم من أن الصبغات الطبيعية لا تدوم فترة أطول وقد تأخذ وقت أطول في وجودها على الشعر لتعطي نفس درجة اللون ولكنها لا تسبب أي أذى للشعر بل بالعكس تماما فهي تتكون من مواد طبيعية تعمل على ترطيب الشعر وحمايته من التلف.

وصفات طبيعية لصبغ الشعر باللون الأشقر

وإليكم أهم الوصفات الطبيعية المستخدمة للحصول على شعر أشقر فاتح بدون استخدام أي مواد كيميائية، كما يمكن استخدام تلك الطرق للحصول على خُصل صفراء أو حتى في التخلص من الشيب بطريقة آمنة وطبيعية وتقوية الشعر وتعزيز نموه، تابعونا.

وصفات طبيعية لصبغة أشقر فاتح جداً

هناك أكثر من وصفة طبيعية سنعرض لكم الأهم والأكثر فاعلية من بين جميع وصفات صباغة الشعر بالأشقر كالتالي:

الوصفة الأولى

إحضار نصف كوب من البلسم ومثله من القرفة البودرة.

يتم مزج المكونات جيدا ليصبح قوامها متجانس، يوضع عليها القليل من بودرة التفتيح.

تتوزع على الشعر وتترك من أربع ساعات أو لمدة تصل لليلة كاملة إن لم تضعي بودرة التفتيح.

يُغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر.

من عيوب هذه الصبغة أن اللون يزول بسرعة ولكن يمكن تطبيقها مرة أسبوعيا للحصول على اللون الأشقر.

أشقر فاتح رمادي

للحصول على هذه الدرجة يصعب الأمر بشكل طبيعي، لذا يمكن استخدام أي صبغة مناسبة ثم عمل الوصفة التالية.

إحضار ربع كوب من العسل الأبيض وربع كوب من زيت الزيتون.

يتم مزجهم مع بعض.

يوضع الخليط على كل الشعر ويتم تعريض الشعر للشمس لمدة ساعة.

يتم غسل الصبغة وتتكرر مرتين بالأسبوع.