"عشبة مفعولها سحري".. عشبة مذهلة تعيد شبابك مهما كان عمرك.. خلي شبابك يرجع زي الأول

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رياض - احمد صلاح - يعد أكليل الجبل، أحد النباتات التي تنتمي إلى عائلة النعناع، من المكونات الطبيعية التي حظيت باهتمام واسع في الطب البديل يُستخدم هذا النبات لعلاج مجموعة متنوعة من الاضطرابات الصحية، بما في ذلك المشاكل الهضمية، التنفسية، والالتهابات الجلدية بالإضافة إلى ذلك، يبرز أكليل الجبل كعلاج فعال للبشرة بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، وقدرته على مقاومة الميكروبات.

فوائد أكليل الجبل للبشرة والجسم

يشير المتخصصون إلى أن أكليل الجبل له فوائد متعددة للبشرة، حيث يُساهم في تحسين مظهرها من خلال تقليل الالتهابات وتعزيز إشراقتها وللاستفادة من خصائصه في روتين العناية بالبشرة، يمكن تحضير قناع طبيعي باستخدام زيت جوز الهند وأوراق أكليل الجبل الطازجة أو المجففة، مع اللبن والعسل.

طريقة التحضير:

1. سخني زيت جوز الهند مع غصن من أكليل الجبل على نار هادئة لمدة 8-10 دقائق.

2. اتركي الخليط ليبرد ثم قومي بتصفيته.

3. امزجي الزيت المصفى مع اللبن والعسل لتكوين قناع طبيعي.

4. ضعي القناع على الوجه واتركيه لبضع دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر.

يعمل هذا القناع على ترطيب البشرة وتغذيتها،

كما يساهم في تفتيحها وتقليل آثار التجاعيد وعلامات الشيخوخة للحصول على أفضل النتائج، يُنصح باستخدام القناع بشكل منتظم، مع اتباع عادات يومية مثل غسل الوجه، استخدام واقي الشمس، شرب الماء بوفرة، وتناول الأطعمة الغنية بالمضادات الأكسدة.

استخدامات أكليل الجبل عبر العصور