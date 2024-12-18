نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يمدد عقد أتشيمبونغ حتى 2029 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدد نادي تشيلسي الإنجليزي عقد لاعبه فرانك أتشيمبونغ، أحد النجوم الواعدين، حتى صيف 2029.

وقع اللاعب الإنجليزي، الذي كان سينتهي عقده مع تشيلسي في يونيو (حزيران) 2026، على تمديد للعقد لمدة ثلاثة أعوام.

وكان أتشيمبونغ قد شارك للمرة الأولى مع الفريق الأول لـ "البلوز" الموسم الماضي عن عمر 17 عامًا، بانتصار 2-0 على توتنهام، وشارك بعدها في فترة الإعداد للموسم بالولايات المتحدة.

وعاد هذا الموسم للعب بضع دقائق في كأس الرابطة أمام بارو، قبل أن يخوض أول مباراة له في الأسبوع الماضي أمام أستانا في بطولة دوري المؤتمرات.