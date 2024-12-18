نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري " 2009" يفوز على وادي دجلة 4/5 ببطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق المصري تحت 15 عام ” الفئة العمرية "2009 " بقيادة مدربه الكابتن أحمد نبيه على مضيفه فريق وادي دجلة ،بركلات الترجيح من نقطة الجزاء وبنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة المؤجلة من بطولة الجمهورية " ب " ، والتي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء بملعب وادي دجلة بالقاهرة والتي انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وأدارها طاقم تحكيم مكون من محمد صابر وهاشم عبد المريد ومصطفى عنتر.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الثالثة والعشرين ومازال له مباراة مؤجلة.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين مقابل هدف واحد، فعلى الرغم من التأخر بهدف، نجح المصري في استعادة السيطرة على مجريات المباراة سريعا ونجح الثنائي نور الحناوي ومهند زيادة في إحراز هدفين ولا أروع للنسور الخضر لينتهي الشوط الأول بتقدم أبناء بورسعيد بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني يضغط وادي دجلة وسط تألق كبير لدفاع المصري وحارس مرماه يوسف ألمظ الذي زاد عن مرماه ببراعة، وكاد المصري أن ينجح في خطف نقاط المباراة الثلاث لولا نجاح وادي دجلة في ادارك التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي شهدت نجاح يوسف ألمظ حارس المصري في التصدي لركلة جزاء لينجح أبناء الباسلة في حصد نقطتين ثمينتين.

مثل المصري في المباراة: يوسف ألمظ لحراسة المرمى، أحمد حسن، إياد رمضان، محمد صلاح ، زياد أيمن لخط الظهر، نور الحناوي، يوسف البلتاجي، يوسف الجرايحي لخط الوسط، صهيب حسن، مهند زيادة، مؤمن كامل لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من أحمد عوض ومحمد هيثم.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من:ك أحمد نبيه مدربًا عامًا ، ك. محمد العتباني مدربًا مساعدًا ، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللًا للأداء، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد شعيب إداريًا ، ك. محسن عثمان مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. عماد العمدة مشرفا على فرق الناشئين، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا