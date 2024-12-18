وصفة شهية لتحضير البسكويت

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - مكونات البسكويت اللذيذ

إذا كنت تبحث عن وصفة بسكويت سهلة وشهية لتحضيرها في المنزل، فإن هذه الوصفة ستكون الخيار المثالي لك. سواء كنت تحب تناول البسكويت مع القهوة في الصباح أو كوجبة خفيفة في فترة الظهيرة، فإن هذه المكونات ستضمن لك بسكويت طري ومقرمش في نفس الوقت:

كوبان من الدقيق الأبيض

نصف كوب من الزبدة اللينة

نصف كوب من السكر الناعم

بيضة واحدة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة من الملح

طريقة تحضير البسكويت

إليك خطوات تحضير هذا البسكويت الشهي بخطوات بسيطة:

الخطوة 1: تحضير العجينة

في وعاء كبير، اخلط الزبدة والسكر جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح المزيج ناعمًا وخفيفًا. أضف البيضة والفانيليا وامزج مرة أخرى حتى تتجانس المكونات.

الخطوة 2: إضافة المكونات الجافة

في وعاء آخر، اخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح. أضف الخليط الجاف تدريجيًا إلى خليط الزبدة والسكر، واعجن العجينة حتى تصبح سلسة ومتجانسة.

الخطوة 3: تشكيل البسكويت

لف العجينة في كيس بلاستيكي واتركها لتستريح في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك، افرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق بسماكة نصف سنتيمتر. استخدم قطاعة البسكويت لتشكيل البسكويت بأشكال مختلفة حسب الرغبة.

الخطوة 4: الخبز

سخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. رتب قطع البسكويت على صينية خبز مغطاة بورق الزبدة، واترك مسافات بين كل قطعة وأخرى. اخبز البسكويت لمدة 12-15 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

نصائح للحصول على أفضل النتائج

تأكد من أن الزبدة في درجة حرارة الغرفة ليكون المزج أسهل.

لا تبالغ في عجن العجينة لتجنب الحصول على بسكويت قاسي.

يمكنك إضافة قليل من الزبيب أو الشوكولاتة المبشورة إلى العجينة لإضافة لمسة إضافية من النكهة.

يُفضل حفظ البسكويت في حاوية محكمة الإغلاق للحفاظ على قرمزته لأطول فترة ممكنة.

استمتع بتحضير هذا البسكويت اللذيذ ومشاركته مع الأحبة! يمكن أن يكون إعداد البسكويت تجربة ممتعة، وخاصة عندما تشم رائحة الخبز الشهية تنتشر في المنزل.