فيلم فلسطيني مرشح لينيل جائزة الاوسكار كأفضل فيلم دولي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - تم اختيار الفيلم الفلسطيني الطويل “من المسافة صفر” ليكون ضمن القائمة الطويلة للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة السابعة والتسعين، وفقًا لوكالة “رويترز”.

الفيلم، الذي أشرف على إنتاجه المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، تم ترشيحه من قبل وزارة الثقافة الفلسطينية. يتضمن العمل مجموعة من 22 فيلمًا قصيرًا أعدها مخرجون ومخرجات من غزة، حيث وثقوا الأحداث التي شهدها القطاع بعد بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

تضم القائمة الطويلة للمسابقة 15 فيلمًا من أصل 85 فيلمًا تم ترشيحها من قبل دولها، وذلك في إطار المسابقة التي تنظمها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

تشمل بقية الأفلام في القائمة الطويلة أعمالًا من دول مثل البرازيل وكندا والدنمارك وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا والنرويج والسنغال وتايلاند وبريطانيا.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن القائمة القصيرة للمسابقة في 17 يناير 2025، بينما سيقام حفل توزيع الجوائز في الثاني من مارس في مسرح دولبي بلوس أنجلوس.