انت الأن تتابع خبر قبل ساعات من انطلاقه.. زوجه الراحل محمد رحيم تكشف عن مفاجأة في حفل تكريمه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبقى ساعات قليلة و تبدأ احتفالية الراحل محمد رحيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف جمعية الملحنين والمؤلفين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل، تكريمًا لمسيرته الفنية، وقد قررت أنوسة كوتة أرملة الملحن الراحل، توجيه رساله شكر للجميع، و الكشفت عن مفاجأة الحفل.

أنوسة كوتة توجة رساله شكر