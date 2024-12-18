انت الأن تتابع خبر قبل ساعات من انطلاقه.. زوجه الراحل محمد رحيم تكشف عن مفاجأة في حفل تكريمه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تبقى ساعات قليلة و تبدأ احتفالية الراحل محمد رحيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف جمعية الملحنين والمؤلفين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل، تكريمًا لمسيرته الفنية، وقد قررت أنوسة كوتة أرملة الملحن الراحل، توجيه رساله شكر للجميع، و الكشفت عن مفاجأة الحفل.
أنوسة كوتة توجة رساله شكر
- شاركت مدربة الأسود أنوسة كوتة منشورًا جديدًا لها عبر صفحنها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" قبل انطلاق حفل تكريم زوحها الراحل محمد رحيم، وجهت من خلاله الشكر للجميع قائله:"طاقة من الحب، كلوا هيشوفها في حب محمد رحيم، اولا اشكر نجوم ونجمات الحفل، محمد ثروت ولطيفة وتامر حسني وإيهاب توفيق ومحمد محيي وهيثم شاكر وسومة وشذي، انا مشوفتش حب زي كده، العبقري والفنان مصطفى حلمى".