علامات تدل على “ارتباط قلق” لدى طفلك

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - يعتبر بناء علاقة صحية مع الأطفال من أولويات الأهل، حيث يسعى الجميع إلى تحقيق ارتباط آمن يعزز من ثقة الطفل بنفسه واستقلاليته. ومع ذلك، قد تظهر بعض السلوكيات التي تشير إلى وجود ارتباط قلق بين الطفل ووالديه، مما قد يؤثر سلبًا على نموه النفسي والاجتماعي.

وفقًا لموقع Parents، إليك 5 علامات يجب على الآباء الانتباه إليها لمعرفة ما إذا كان طفلهم يعاني من ارتباط قلق:

**التشبث المفرط وصعوبة الانفصال**

يميل الأطفال الذين يعانون من ارتباط قلق إلى التمسك المفرط بأحد الوالدين، مما يجعل لحظات الانفصال، مثل دخول المدرسة أو مغادرة المنزل، صعبة للغاية. إذا استمر هذا السلوك بشكل مفرط وأثر على الحياة اليومية للأسرة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود ارتباط قلق.

**الخوف المفرط من الرفض أو الفشل**

يصبح الأطفال الذين يعانون من ارتباط قلق حساسين بشكل مفرط تجاه النقد أو التوبيخ، حيث يشعرون بالخوف من الرفض أو عدم المحبة. هذا قد يؤدي إلى قلق اجتماعي وصعوبة في تكوين العلاقات.

**انخفاض احترام الذات**

غالبًا ما يعاني الأطفال من ضعف في احترام الذات، مما يجعلهم يعتمدون على الطمأنينة الدائمة من الآخرين.