انت الأن تتابع خبر الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات خلال 24 ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيدًا و 203 إصابات خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وتابعت في تصريحها اليومي أن "عددًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 45,097 شهيدًا و 107,244 إصابة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر للعام 2023م.