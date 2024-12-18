انت الأن تتابع خبر بينهم امرأة من غزة.. الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا من الضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء (15) مواطناً على الأقل من الضفة بينهم امرأة من قطاع غزة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأنه من بين المعتقلين امرأة من غزة موجودة في الضفة لغرض العلاج، بالإضافة إلى أطفال، ومعتقلين سابقين، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: الخليل، وأريحا، وطولكرم، ورام الله، وقلقيلية، والقدس.

ورافق حملة الاعتقال اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.