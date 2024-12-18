تخلصي من رائحة الثوم المزعجة: أطعمة فعّالة ومنعشة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

الثوم إضافة رائعة للعديد من الأطباق، حيث يضفي نكهة مميزة وفوائد صحية جمة. لكن، تبقى رائحته النفاذة مشكلة تؤرق الكثيرين. لحسن الحظ، هناك حلول طبيعية وفعّالة للتخلص من رائحة الثوم الكريهة بعد تناوله. إليكِ قائمة بأطعمة يمكنكِ تناولها للتخلص من هذه المشكلة:

يُعتبر التفاح من أفضل الخيارات للتخلص من رائحة الثوم، حيث يحتوي على مركبات فينولية تُساعد في تحييد مركبات الكبريت المتطايرة المسؤولة عن الرائحة الكريهة. سواءً أكلتِ تفاحة طازجة أو شربتِ عصير التفاح، ستحصلين على نتيجة مُرضية.

يُعرف النعناع بخصائصه المنعشة والمُطهّرة للفم. مضغ أوراق النعناع الطازجة بعد تناول الثوم يُساعد في التخلص من الرائحة الكريهة بشكل سريع وفعّال. كما يُمكنكِ شرب شاي النعناع للحصول على نفس النتيجة.

يحتوي الخس على إنزيمات تُساعد في تكسير مركبات الكبريت الموجودة في الثوم، مما يُقلل من رائحته الكريهة. تناولي أوراق الخس الطازجة بعد وجبتكِ التي تحتوي على الثوم.

يُعتبر الليمون مُطهّراً طبيعياً للفم، حيث يُساعد حمض الستريك الموجود فيه على تحييد الروائح الكريهة. اشربي كوباً من الماء مع عصير الليمون بعد تناول الثوم.

يُساعد الحليب، خاصةً كامل الدسم، في تقليل تركيز مركبات الكبريت في الفم، مما يُقلل من رائحة الثوم.

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة تُساعد في تطهير الفم والتخلص من الروائح الكريهة. اشربي كوباً من الشاي الأخضر بعد وجبتكِ.

أظهرت بعض الدراسات أن الزبادي، خاصةً المصنوع من الحليب كامل الدسم، يُمكن أن يُساعد في تقليل رائحة الثوم بشكل كبير.