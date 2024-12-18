انت الأن تتابع خبر ليفربول يواجه أزمة غيابات أمام ساوثهامبتون في كأس الرابطة.. أبرز الغائبين ومدى تأثيرهم على تشكيلة الفريق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليفربول يواجه أزمة غيابات أمام ساوثهامبتون في كأس الرابطة، قدم آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أخبارا مشجعة بشأن كوستاس تسيميكاس قبل مباراة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية كأس كاراباو يوم الأربعاء أمام ساوثهامبتون، حيث غاب تسيميكاس عن صفوف الفريق منذ نوفمبر بسبب إصابة في كاحله.

ليفربول يواجه أزمة غيابات أمام ساوثهامبتون في كأس الرابطة

وفي تصريح له قبل مباراة فولهام في نهاية الأسبوع، أوضح سلوت أن المدافع اليوناني يبذل جهدا كبيرا من أجل التعافي، قائلا لقد قام بخطوة إيجابية نحو التعافي، وأضاف فعندما يعود اللاعبون إلى الملاعب، فإنهم يعودون للمشاركة في المباريات، ولكن في بعض الأحيان قد يمر بعض الوقت قبل حدوث ذلك، ولا يمكنني تحديد فترة غيابه بدقة، لأن كل لاعب يتفاعل بشكل مختلف، وبعضهم يعود بشكل أسرع في حالات مشابهة، بينما يحتاج آخرون إلى فترة أطول.

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