انت الأن تتابع خبر الرجاء يعين عبد الصادق مدربا مساعدا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي بلاغا سلط من خلاله الضوء على الوضعية الحالية للفريق الأول، التي شهدت تراجعا في النتائج خلال الموسم الجاري، وهو ما اعتبره النادي غير متوافق مع حجم المجهودات المبذولة وتطلعات الجماهير.

وأكد البلاغ، الذي نشر بعد منتصف ليلة أمس، أن إدارة النادي عقدت اجتماعات مكثفة لتقييم شامل ودقيق للوضع الراهن، “مما أسفر عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة”.

في مقدمة هذه القرارات، حسب بلاغ “النادي الأخضر”، إعادة النظر في المنظومة التقنية للفريق الأول، بما يشمل هندسة جديدة لطريقة العمل، ثم التعاقد مع مدير رياضي قادر على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية، وذلك لتعويض الفراغ الحاصل على مستوى لجنة الإشراف على الفريق الأول.

وفي إطار دعم الطاقم الفني، تم الإعلان عن تعيين الإطار الوطني حفيظ عبد الصادق مساعدا للمدرب، كما شدد المكتب المديري على ضرورة رفع المنع والاشتغال بجدية وفاعلية لتحقيق أهداف النادي واستعادة التوازن.

وتعهدت إدارة النادي بالتواصل المستمر مع المنخرطين والجماهير، وفتح قنوات الحوار حول المستجدات والتطورات التي ستشهدها المرحلة المقبلة، سعيا لإيجاد حلول ناجعة تُمكّن الرجاء الرياضي من العودة إلى مساره الطبيعي، بما يليق بمكانته وتاريخه الكبير.

وكانت جماهير الرجاء الرياضي تنتظر قرارات قوية تهم مستقبل المدرب ريكاردو سابينتو والمكتب المسير الحالي، بالنظر للانطلاقة المخيبة للفريق في دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي هذا الموسم.

ولم يفض الاجتماع الذي جمع رئيس الرجاء الرياضي، عادل هالا، بالمدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو، أول أمس، إلى اتفاق يقضي بالانفصال بشكل ودي بين الطرفين، بسبب تشبث المدرب البرتغالي بشروط عقده المبرم مع النادي، إما باستكمال مدة الارتباط أو الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة.