اليوم نادي عمان يواجه أهلي سداب فـي نهائي كأس السوبر لكرة اليد

برعاية رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

يسدل الستار مساء على منافسات بطولة كأس السوبر لكرة اليد في نسختها الجديدة بإقامة المباراة النهائية بين نادي عمان وأهلي سداب في الساعة السادسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك تحت رعاية سعادة فيصل بن عبدالله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد وأعضاء مجلس الادارة وبعض رؤساء الاتحادات الرياضية وممثلي الاندية المشاركة في البطولة .

وقد جاء تأهل أهلي سداب للمباراة النهائية بعد فوزه على نادي مسقط في الجولة الأولى بركلات الترجيح4/‏3 بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل 30/‏30 في مباراة تميزت بالاثارة والندية طول مجريات أشواط اللقاء كما جاء تاهل نادي عمان إثر فوزه الصعب نادي السيب بنتيجة 26/‏24.

واقيمت بطولة كأس السوبر هذا العام بشكل مختلف عن البطولات الماضية حيث شارك فيها اربع فرق من أندية الدرجة الأولى وهي نادي عمان بطل ثنائية الموسم الماضي ونادي مسقط ونادي اهلي سداب و نادي السيب حيث كانت العادة بأن يلتقي بطل الدوري مع بطل مسابقه درع الوزارة في مباراة واحدة فقط ولكن هذه المرة قرر مجلس إدارة الاتحاد بأن تكون المشاركه فيها للأندية الأربعة بهدف إعطاء الجميع فرصة المشاركة والتحضير لبداية الموسم الرياضي الجديد 2024/‏‏2025 م الذي سينطلق يوم بعد غد الجمعة بدوري الدرجة الأولى وفي الأسبوع المقبل سينطلق كذلك دوري الدرجة الثانية بمشاركة 9 أندية تطمح هي الأخرى بالمنافسة على بطاقتي الصعود إلى مصاف أندية الدرجة الأولى في الموسم المقبل حيث ينزل من الدرجة الأولى الناديين الحاصلين على المركزين السابع والثامن في الترتيب العام للدوري لذلك ستكون المنافسة هذا الموسم على أشدها من قبل جميع الفرق التى لديها العزيمة والإصرار على تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى.

وقد كشفت بطولة كأس السوبر الكثير من الأوراق أمام الأجهزة الفنية للأندية وكانت بمثابة الفرصة المناسبة من أجل إعادة ترتيب أوضاعها ومعالجة الأخطاء التي وقعت فيها حتى يتم تلاقيها خاصة وان نادي عمان والسيب لديهما مشاركة مهمة في شهر فبراير إلا وهي البطولة الخليجية ال 41 للأندية أبطال الكؤوس التى تستضيفها سلطنة عمان ممثلة بنادي عمان خلال الفترة من 15 الى 24 فبراير 2025م. لذلك نتوقع بأن يكون نهائى السوبر مثير بين الطرفين حيث يطمح كل من نادي عمان واهلي سداب الحصول على كأس البطولة في نسختها الأولى حيث سيكون لها دافع معنوي قوي من أجل انطلاقة قوية في دوري الدرجة الأولى.

الجدير بالذكر بأن النسخة الاولى لبطولة كأس السوبر أقيمت في موسم 2017/‏‏2018 وجمعت بين نادي عمان ومسقط فاز بلقب نادي عمان والنسخة الثانية موسم 2018 /‏‏2019 جمعت ايضا بين نادي مسقط ونادي عمان وحقق نادي مسقط اللقب لاول مرة واحتفط نادي مسقط ايضا بلقب في موسم 2019/‏‏2020 بعد فوزه على نادي عمان وبعد ذلك لم تقم مباراة السوبر بسبب جائحة كورونا.