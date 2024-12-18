بتكليفٍ سامٍ وبرعاية وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار .. نادي صلالة يتوج بكأس جلالة السلطان المعظم للشباب لعام 2023 م للمرة الرابعة على التوالي

نادي السيب يحقق المركز الثاني وصحم يظفر بالمركز الثالث

كتب ـ خالد الجلنداني :

تصوير ــ سعيد البحري:

بتكليفٍ سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم ـ حفظه الله ورعاه ـ رعى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مساء أمس الأول حفل اعلان نتائج مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب للموسم الرياضي 2023 /‏‏ 2024 حيث توج نادي صلالة بالكأس الغالية للمرة الرابعة على التوالي وجاء نادي السيب في المركز الثاني وحصل نادي صحم على المركز الثالث جاء ذلك في الاحتفال الذي أقامته وزارة الثقافة والرياضة والشباب بفندق قصر البستان بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ورؤساء الاتحادات واللجان الرياضية ورؤساء ممثلي الأندية الرياضية.

واشتمل الحفل على تقديم عرض مرئي عن المسابقة وتطورها ومراحلها المختلفة وشهدت هذه النسخة من المسابقة الغالية مشاركة 44 ناديا وهي خصب وبخاء ودبا والسلام وصحار وصحم ومجيس والسويق والخابورة والمصنعة والشباب ونخل والنهضة وعبري وينقل وبهلا ونزوى والبشائر وسمائل وفنجاء والحمراء والوسطى وصلالة والنصر والاتحاد وظفار وصور والطليعة وجعلان والعروبة والوحدة ومصيرة والكامل والوافي والاتفاق والمضيبي ودماء والطائيين وبدية والسيب وبوشر وعمان وقريات ومسقط وأهلي سداب والعامرات. وتحظى مسابقة كأس جلالةِ السُّلطان للشباب بأهمية خاصة لدى قطاع الرياضة والشباب، حيث تعد داعمًا رئيسًا للأندية في تحقيق أهدافها المنشودة والنهوض بالأنشطة الرياضيّة والشبابيّة، ويتضح ذلك من خلال زيادة الأنشطة المنفذة بالأندية بمختلف أنواعها، والحرص على توثيق العلاقة بين النادي والمجتمع بمختلف فئاته، كما أن المسابقة تأتي استمرارًا للدعم الذي يحظى به هذا القطاع، وتأكيدًا للدور الذي تقوم به الأندية في خدمة المجتمع وتنمية الموارد البشرية، تنمية متوازنة رياضيًّا وفكريًّا من خلال التشجيع على أسس النجاح والتنافس الشريف، واستثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على الشباب وعلى المجتمع.

جهود مقدرة

واستهل الحفل بكلمة ألقاها سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب رئيس اللجنة الرئيسية المشرفة على المسابقة الغالية رحب فيها براعي الحفل والحضور وقال يسعدنا أن نحتفي معكم بالإعلان عن نتائج المسابقة السنوية لكأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب لعام 2023م والتي تأتي سنويا لتكريم الأندية على جهودها المقدرة نحو تمكين الشباب من ممارسة أنشطتهم المختلفة في المجالات الرياضية والثقافية والشبابية وشراكتها القيمة مع المجتمع وتعزيز دوره ومساهمته في التنمية. كما يسرني أن أنقل لكم شكر وتقدير صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم ال سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وإشادة سموه بالدور الملموس الذي تقوم به مجالس إدارات الأندية وجهودها في رعاية الشباب.

إنـجازات الأندية

واضاف باسل الرواس تعتبر المسابقة ترجمة حقيقية للاهتمام السامي والمتواصل للشباب من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - والتي من أهدافها تحفيز الأندية لمواصلة العمل نحو الارتقاء بمستوى نشاطاتها المختلفة لتكون حاضنة للشباب وأكثر استجابة لتطلعاتهم وطموحاتهم.وهذا الحفل السنوي هي فرصة لتسليط الضوء على إنـجازات الأندية وجهود مجالس إداراتها التطوعي في سبيل خدمة الوطن ورفعته حيث تقوم فكرة المسابقة على تقييم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية التي تنفذها الأندية وتشارك فيها في المنافسات المحلية والخارجية خلال العام المنصرم. وكذلك تقييم الجوانب الإدارية والمالية للأندية على مدار العام، بحيث يتم اختيار أفضل عشرة أندية للفوز بهذه المسابقة، وتكريم النادي الحاصل على المركز الأول بكأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب.

معايير جديدة

وقال باسل الرواس لقد شارك هـذا العـام (44) نادياً، وأظهرت هذه النسخة إجادة لمجموعة من الأندية تأهلت لتكون ضمن المراكز العشرة الأولى. ومنذ انطلاقة المسابقة عام 1998م وعلى مدى 25 عاما قامت الوزارة بتطوير معايير التقييم لتواكب احتياجات كل مرحلة، حيث تعتبر هذه النسخة هي الأخيرة وفق نظام التقييم السابق وسيتم تقييم النسخة القادمة على المعايير الجديدة التي وضعت بهدف مواءمة أهداف المسابقة مع خطط الوزارة المستقبلية واستراتيجية الرياضة العمانية القادمة لرؤية عمان 2040م، بإذن الله تعالى.

تتويج الأندية الفائزة

بعدها قام معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبرفقة سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب رئيس اللجنة الرئيسية المشرفة على المسابقة الغالية بتتويج الاندية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مسابقة كأس جلالة السّلطان للشباب لعام 2023 م حيث توج نادي صلالة بلقب المسابقة الغالية للمرة الرابعة على التوالي وحصل على كأس المركز الأول وجائزة مالية مقدارها 30 الف ريال عماني وحصل نادي السيب على المركز الثاني و27 ألفًا، أما المركز الثالث فكان من نصيب نادي صحم ونال 25 ألفا، بينما حل في المركز الرابع نادي عمان وحصل على 20 ألف ريال في المركز الخامس نادي مصيرة وحصل على 18 ألف ريال وفي المركز السادس نادي نزوى و حصل على 16 ألفا، وجاء في المركز السابع نادي أهلي سداب وحصل على 14 ألف ريال، وجاء في المركز الثامن نادي عبري وحصل على 12 ألفا وفي المركز التاسع نادي قريات وحصل على 10 آلاف ريال، بينما جاء في المركز العاشر نادي البشائر وحصل على 8 آلاف ريال.