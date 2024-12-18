مجلس إدارة اتحاد اليد يناقش تحضيراته لاستضافة البطولة الآسيوية العاشرة الشاطئية بمسقط

يعقد غدا مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد اجتماعا له برئاسة موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأعضاء حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع والتوصيات المرفوعة له من قبل اللجان العاملة منها مناقشة استعدادات وتحضيرات الخاصة باستضافة سلطنة عمان للبطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات لعام 2025م والمؤهلة لكأس العالم لعام 2026 م التي ستقام في شهر مايو 2025م وكذلك استعراض برنامج اعداد منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد الشاطئية للبطولة الاسيوية ودورة الألعاب الرياضية الشاطئية الخليجية بسلطنة عُمان في شهر ابريل عام 2025م حيث ستعقد يوم غد الخميس لجنة المنتخبات الوطنية والمدربين اجتماعا مع الجهاز الفني والاداري لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني حمود الحسني ومساعده جابر البلوشي لمناقسة خطة اعداد منتخبنا للبطولة الخليجية والبطولة الآسيوية والتي سوف تشتمل على معسكرات داخلية وخارجية تسبق هذه المشاركات الهامة من أجل تحقيق نتائج مشرفة فيها. كما يناقش المجلس استعدادات لجنة المسابقات ولجنة الحكام للانطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة اليد الذي سينطلق يوم الجمعة المقبل بمشاركة 8 اندية وهي نادي عمان حامل اللقب ومسقط والسيب وأهلي سداب ومجيس والشباب وصلالة ونزوى بالإضافة إلى استعراض الوضع المالي للاتحاد وروزنامة عام 2025م.

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