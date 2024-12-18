وزير الخارجية الصيني: بكين وواشنطن قادرتان على «تحقيق أمور عظيمة»

بكين ـ ا.ف.ب: أعلن وزير الخارجية الصيني وانج يي أنَّ بكين وواشنطن قادرتان على «تحقيق الكثير من الأمور العظيمة» إذا ما تعاونتا معًا، في تصريح يأتي قبيل شهر تقريبًا من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وقال وانج خلال ندوة في بكين إنَّ مبادرات مثل الحوار بشأن المسائل المالية ومكافحة المخدّرات هي «خير دليل على أنّه ما دامت الصين والولايات المتحدة تتعاونان، يمكننا تحقيق الكثير من الأمور العظيمة».

لكنَّ الوزير الصيني حذَّر في الوقت نفسه الولايات المتحدة من «تدخّلها الفظّ» في قضية تايوان التي تعدُّها بلاده شأنًا داخليًّا. وفي السنوات الأخيرة حدثت خلافات بين أكبر اقتصادين في العالم بسب قضايا شتى، من التجارة والتكنولوجيا إلى حقوق الإنسان وجزيرة تايوان. وتعدُّ الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها وهي تعارض أيّ اعتراف دولي بالجزيرة وتؤكّد أنَّها لن تتوانى عن استعادتها حتى وإن اضطرها ذلك لاستخدام القوة العسكرية. وفي خطاب ألقاه في بكين وتناول فيه حصيلة الجهود الدبلوماسية التي بذلتها بلاده على مدار هذا العام وتوقعاتها للمستقبل، قال وانج إنَّ سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة «لم تتغير». وأضاف أنَّ مجموعات العمل الاقتصادية والتعاون في مجال مكافحة المخدرات عبر الحدود هما «خير دليل على أنه طالما تتعاون الصين والولايات المتحدة، يمكننا تحقيق الكثير من الأشياء العظيمة».