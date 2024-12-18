سحب قرعة البطولة الخليجية الـ 41 للأندية أبطال الكؤوس

اليوم وبضيافة نادي عمان تسحب اليوم قرعة البطولة الخليجية الـ 41 للأندية أبطال الكؤوس التي تستضيفها سلطنة عمان ممثلة بنادي عمان خلال الفترة من 15 الى 24 فبراير 2025م وذلك تحت رعاية سعادة سلطان بن حميد الحوسني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الخابورة رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة اليد السابق في الساعة الحادية عشرة صباحا بفندق راديسون مسقط بانوراما. بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة وجهاد بن عبدالله الشيخ نائب رئيس نادي عمان رئيس اللجنة المنظمة واعضاء مجلس ادارة نادي عمان مستضيف البطولة وممثلي الأندية الخليجية المشاركة في البطولة. يشتمل حفل سحب القرعة على كلمة اللجنة المنظمة وكشف شعار البطولة وشرح مبسط عن اجراءات سحب القرعة التي يشارك فيها 8 أندية هي نادي عمان والسيب من سلطنة عمان و نادي النور من المملكة العربية السعودية ومن قطر ناديي الريان حامل اللقب والعربي ومن الكويت نادي الكويت و من الامارات نادي دبا الحصن ومن البحرين نادي النجمة وسيتم تقسيم الأندية المشاركة على مجموعتين تلعب نظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة ويصعد أول وثاني المجموعة إلى المربع الذهبي.

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