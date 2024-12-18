اليوم .. بعثة منتخبنا الوطني الأول تغادر إلى الكويت برئاسة محسن المسروري

للمشاركة فـي خليجي 26

تجربة اليمن كشفت الكثير .. وصلاح يتعثر .. والزدجالي فـي الكويت للتهيئة اللوجستية

متابعة ـ صالح البارحي :

تغادر في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم متجهة إلى دولة الكويت الشقيقة، وذلك للمشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج 26 التي ستحتضنها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي وحتى 3 يناير القادم بإذن الله تعالى، حيث يترأس البعثة محسن المسروري نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، منتخبنا سيبدأ مشواره في بطولة الأشقاء أمام شقيقه الكويتي في افتتاح البطولة في التاسعة مساء السبت القادم على استاد جابر الدولي، وهو الملعب الذي شهد تتويج منتخبنا بلقب خليجي 23 على حساب منتخب الإمارات في يناير 2018 عبر ركلات الترجيح التي أنصفت فايز الرشيدي ورفاقه في أمسية حصد اللقب الثاني في مسيرة الأحمر العماني في بطولات كأس الخليج منذ مشاركته الأولى فيها.

الأحمر سيجري حصتين تدريبيتين في الكويت على ملعب خيطان ، حيث يستعد من خلالهما لمواجهة الافتتاح التي ستكون بمثابة البداية الفعلية لكلا المنتخبين نحو البحث عن لقب البطولة مجددا ، حيث لا زال الكويت يتزعم الخليج بعشرة ألقاب فيما لا زال الأحمر العماني يبحث عن لقبه الثالث الذي طار منه في الأوقات القاتلة بخليجي 25 على ساحة ملعب البصرة الدولي وسط أداء رائع للغاية وظروف عصيبة صاحبت المباراة منذ بدايتها كما هو معروف لدى الجميع .

بروفة جيدة

بعيدا عن كل ما يتحدث عنه الوسط الرياضي عقب مباراة الأحمر الودية مع شقيقه اليمني مساء أمس الأول والتي انتهت بفوز منتخبنا بهدف نظيف من ركلة ثابته عن طريق علي البوسعيدي ، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه الأمر الصحيح بنسبة 100% بالنسبة للجهاز الفني ، فما يتمناه الوسط الرياضي بكافة اطيافه هو أداء رائع ومستوى فني عال وأمور فنية كثيرة يهدف لمشاهدتها في آخر بروفات المنتخب قبل التوجه للكويت ، إلا أن ذلك لا يعني الشيء الكثير بالنسبة للمدرب أو معاونيه بقدر ما يهدف له من تحقيق مكاسب مختلفة بعيدا عن الجمالية في الأداء فقط ، وهذا امر متعارف عليه في مثل هذه المباريات التي تعتبر بمثابة (مباراة تدريبية) برتم تنافسي عال ، وهي التي ستكشف الكثير من الجوانب التي يهدف لها الجهاز الفني قبل إغلاق القائمة أولا وقبل أن يعتمد أسلوب وطريقة اللعب والاسماء التي ستبدأ المشوار وهذا أمر مفروغ منه .

نعم ، يحتاج الوسط الرياضي لمشاهدة متعة الأداء وهذا هو هدفه الرئيسي ، ولكن من الممكن أن تقدم أفضل المستويات لكنك تخسر المواجهة التي ربما تكون مفصلية وفي وقت تحتاج فيه إلى كسب المباراة بعيدا عن المستوى الذي قد يخذلك في مرات عديدة ، فمباراة اليمن ليست هي المقياس الرئيسي لمنتخبنا ولاعببه سواء الأساسيون أو البدلاء وقبلهم الوجوه الجديدة التي تنتظر فرصتها للدخول في منظومة الأحمر سريعا قبل مرور الوقت ، لذلك ، نأمل أن الجهاز الفني حقق الاستفادة المرجوة من مباراة اليمن ، وأنه استفاد من الدرس وعرف كيف سيسير الأمور بعيدا عن الفلسفة (المعطلة) والتي ظهرت سلبية في ماضي الوقت وخاصة في التصفيات الآسيوية بقيادة الجهاز الجديد ، وايا كان المشهد فأكيد أنه بالنهاية ساعد الجميع في كشف خلل ما أو حكم على مستوى لاعب ما أو التأكيد على الأسلوب المتبع ، وسنرى ذلك في أول مباراة للاحمر أمام الكويت .

مشاركة جيدة

أشرك الجهاز الفني لمنتخبنا في مباراة اليمن الودية (23) لاعبا ، في حين لم يظهر (7) لاعبين في المباراة ، حيث بدأ المباراة بتشكيلة مكونة من فايز الرشيدي ، احمد الكعبي ، ملهم السنيدي ، محمد المسلمي ، حارب السعدي ، حسين الشحري ، زاهر الاغبري ، عبدالله فواز ، ثاني الرشيدي ، عصام الصبحي ، عاهد المشايخي ، وأشرك كلا من إبراهيم المخيني وخالد البريكي وغانم شعبان وعلي البوسعيدي وأمجد الحارثي وأرشد العلوي ومعتز صالح والفرج الكيومي والمنذر العلوي وعبدالرحمن المشيفري وناصر الرواحي وعبدالسلام الشكيلي في الشوط الثاني .

راحة

قرر الجهاز الفني لمنتخبنا أن تكون يوم أمس راحة للاعبين ، وذلك بعد المباراة الودية التي خاضها الأحمر مع اليمن مساء أمس الأول ، والتي شارك فيها أغلب اللاعبين المتواجدين بالقائمة الحالية بالمعسكر، وسيعود الفريق للتدريبات في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم من ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر قبل المغادرة للكويت لتكون هي الحصة الأخيرة التي يدخلها الأحمر في مسقط بإذن الله تعالى.

صلاح يخضع للاشعة

من المقرر أن يتحدد تواجد صلاح اليحيائي من عدمه رفقة الأحمر العماني في بطولة خليجي 26 بصورة نهائية عقب نتيجة الاشعة التي أجريت له مؤخرا ، وذلك لمعرفة مدى صعوبة اصابته التي تعرض لها في مباراة فريقه الخالدية الأخيرة أمام المالكية وخرج على إثرها مصابا ، وفي حالة – لا قدر الله – تأكدت عدم قدرة اللاعب على التواجد مع كتيبة الأحمر بالبطولة ، فإن ذلك يمثل خسارة كبيرة للفريق خاصة وأن صلاح يعد واحدا من الحلول الرئيسية للفريق وأظهر ذلك في نهائي خليجي 25 بالبصرة وما أعقبها من منافسات شارك فيها اللاعب .

الزدجالي في الكويت

يتواجد حاليا حسين الزدجالي إداري المنتخب في دولة الكويت الشقيقة ، وذلك من أجل تجهيز كافة الأمور اللوجستية التي تحتاجها بعثة المنتخب قبل الوصول مساء اليوم إلى الكويت ، حيث غادر الزدجالي عقب نهاية مباراة منتخبنا أمام اليمن مباشرة ، من جانب آخر ، فقد تحدث الزدجالي عن مباراة اليمن قائلا : مباراة الهدف منها الوقوف على مستوى اللاعبين وخاصة الوجوه الشابة التي ضمتها القائمة ، ناهيك عن تطبيق الأسلوب الأمثل الذي يراه الجهاز الفني مناسبا للمنافسات الخليجة ، وباعتقادي أن ما تحقق من المباراة جيد بحسب ما تابعه الجهاز الفني ، ونتمنى أن تظهر ما سبق من اعداد للفريق على عطاءات اللاعبين بخليجي 26 إن شاء الله تعالى .

وصول الحكام

وصل إلى دولة الكويت طواقم التحكيم التي ستقود مباريات البطولة ، وبدأ الجميع في اجراء الحصص التدريبية المنتقاة لهم من قبل لجنة الحكام بخليجي 26 من أجل الوصول بهم للجاهزية التامة قبل صافرة البداية مساء السبت القادم إن شاء الله تعالى .

قائمة الكويت

أعلن الارجنتيني خوان بيتزي مدرب الأزرق في وقت متأخر من ليلة البارحة قائمة المنتخب الكويتي التي ستشارك في منافسات خليجي 26 والتي ضمت كلا من : خالد الرشيدي ، سليمان عبدالغفور ، عبدالرحمن الفضلي ، ناصر خضر ، يوسف ناصر ، مبارك الفنيني ، احمد الظفيري ، محمد حربي ، حسن حمدان ، يوسف ماجد ، علي خلف ، خالد إبراهيم ، مشاري غنام ، محمد دحام ، سامي الصانع ، راشد الدوسري ، سلمان العوضي ، بندر بورسلي ، معاذ الظفيري ، فيصل زايد ، فهد الهاجري ، سلطان العنزي ، رضا هاني ، عبيد الرشيدي ، معاذ الاصيمع ، فواز عايض .